Сами Юсиф: «Бакинский Шопинг Фестиваль - прекрасная возможность продемонстрировать культуру Азербайджана»

2017-05-02 16:34 | www.apa.az | 2

Всемирно известный певец и композитор Сами Юсуф назвал Бакинский шопинг-фестиваль важным событием для экономики Азербайджана.

Как сообщает АПА, в интервью официальному сайту фестиваля bakushopfest.com он отметил, что в будущем Бакинский шопинг фестиваль станет важным не только для Азербайджана, но и для всего региона.

«Этот фестиваль, наряду с вкладом в будущее экономическое развитие Азербайджана, создаст большой стимул для увеличения туристического потока в вашу прекрасную страну. Я уверен, что туристы полюбят Азербайджан. Это инициатива, помимо коммерческого аспекта, является прекрасной возможностью для того, чтобы продемонстрировать специфическую культуру и историю Азербайджана», сказал он.

Сами Юсуф выразил уверенность, что зарубежные гости получат удовольствие от визита в Азербайджан, и вновь захотят посетить эту страну в будущем.

Напомним, что этнический азербайджанец Сами Юсуф, прославившийся после выхода своего первого альбома «Al-Muallim», также является Послом мира ООН. Всемирно известный певец также объявлен журналом Time «Самой крупной рок-звездой Ислама» и «Самым известным англичанином-мусульманином в мире».