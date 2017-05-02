Парламент Азербайджана утвердил соглашения по блоку «Умид-Бабек»

2017-05-02 15:48 | www.oxu.az | 2

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана депутаты обсудили законопроект «О выдаче разрешения на принятие, утверждение и реализацию Рискового сервисного контракта «О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение «Умид» и перспективные структуры «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия», подписанного между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd., и прилагаемого к нему «Договора о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке указанного блока месторождений между компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и компанией Umid, Babek Exploration&Production».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, законопроект был утвержден.

В соответствии с договором о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке блока месторождений, подрядчиком выступает компания Umid, Babek Exploration&Production.

Период разведки составляет 3 года с даты вступления соглашения в силу. За этот период подрядчик должен провести анализ результатов 3D сейсмических исследований, а также инженерно-геологические исследования с целью выбора наиболее безопасного и доступного места для бурения.

Период разработки и добычи охватывает 30 лет с даты утверждения компанией Программы разработки контрактной площади. В случае утверждения компанией, этот период может быть продлен на 5 лет. Подрядчик обязан не позднее 6 месяцев с даты вступления в силу договора предоставить Программу разработки на утверждение компании.

В соответствии с положениями Рискового сервисного контракта, в кратчайшие сроки компания должна вынудить подрядчика создать совместную операционную компанию в соответствии с долевым распределением в договоре.

Отметим, что Рисковый сервисный контракт «О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение «Умид» и перспективные структуры «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия» между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и «Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение «Умид» и перспективные структуры «Бабек» в азербайджанском секторе Каспия» между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production» были подписаны 12 января этого года.

Вице-спикер Валех Алескеров отметил, что основной стратегической целью правительства является улучшение газоснабжения внутреннего рынка, сокращение внешних факторов, обеспечение низких цен. Поэтому принято решение о разработке блока «Умид-Бабек» компанией SOCAR:

«Природный газ с месторождения «Умид» может продаваться только на внутреннем рынке. Если прибыль низкая, предусматривается простая схема, если высокая, она делится между компанией и государством 50/50».

У.А.

