Ольга Павловец: Сестра зовет меня отдыхать в Баку – ФОТО

2017-05-02 15:54 | www.oxu.az | 2

На канале НТВ стартовала премьера многосерийной картины «Наше счастливое завтра», действие которой начинается в середине прошлого века. Актриса Ольга Павловец сыграла в мелодраме юную журналистку- девушку из хорошей семьи – дерзкую и красивую Марианну Станкевич.

Как передает Oxu.Az, на вопрос корреспондента Москва-Баку «Вы родом из Астрахани, этот город находится относительно недалеко от Баку. Путешествовали в Азербайджан?», Ольга ответила: «Мне пока не доводилось. А вот мои дядя и двоюродная сестра часто бывают в гостях в Азербайджане, и они всегда возвращаются оттуда в полном восторге. Сестра зовет меня отдыхать в Баку. Говорит, что отдохнуть там можно по полной программе: купаясь в Каспийском море, посещая интересные места, наслаждаясь прекрасной кухней».

A.C.

