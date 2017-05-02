Добровольцы ASAN на Бакинском шопинг-фестивале

2017-05-02 16:06 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Бакинский шопинг-фестиваль сотрудничает с молодежной организацией “Добровольцы ASAN”. В связи с этим между организатором фестиваля - Бюро Конгрессов Азербайджана (БКА) и молодежной организацией “Добровольцы ASAN” был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум обеспечивает партнерство и сотрудничество между организациями, предусматривает шаги для формирования здорового образа жизни в молодежной среде, привлечения молодежи к деятельности, основанной на здоровых ценностях и ограждения их от отрицательного влияния. Целями соглашения также обозначено усиление интереса к государственной экономике и развитию туризма, содействие волонтерской деятельности на Бакинском шопинг-фестивале и других сферах, входящих в круг общих интересов двух организаций.

В рамках программы по сотрудничеству предусмотрена организация совместных проектов, конференций, семинаров. На основе взаимной договоренности к организации проектов локального и международного значения, проводимых БКА, будет привлекаться и молодежная организация “Добровольцы ASAN”.

Сотрудничество весьма значимо и с точки зрения накопления опыта молодыми участниками организации “Добровольцы ASAN” в сфере развития экономики и туризма. В то же время инициатива общественного характера, исходящая от Бюро Конгрессов Азербайджана, будет поддерживаться организацией “Добровольцы ASAN” и по оговоренным сторонами направлениям будут проводиться совместные мероприятия.