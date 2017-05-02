МВФ ожидает рост добычи нефти в Казахстане

2017-05-02 16:10 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост добычи нефти в Казахстане до 1,69 миллиона баррелей в день в 2017 году, говорится в обновленном отчете фонда по Центральной Азии и Ближнему Востоку.

В 2016 году, по данным МВФ, добыча нефти в Казахстане была на уровне 1,62 миллиона баррелей в сутки.

В 2018 году добыча нефти в Казахстане, по прогнозам МВФ, вырастет до 1,79 миллиона баррелей в сутки.

МВФ также прогнозирует, что экспорт нефти из Казахстана вырастет до 1,38 миллиона баррелей в сутки в 2017 и 1,49 миллиона баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с 1,32 миллиона баррелей в сутки в 2016 году.

По данным BP, доказанные запасы нефти в Казахстане на начало 2016 года составляли 30 миллиардов баррелей. Крупнейшими месторождениями нефти Казахстана являются "Тенгиз", "Карачаганак" и "Кашаган".

(Автор: Елена Косолапова)

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