Президент Азербайджана принял председателя парламента Джибути ОБНОВЛЕНО

2017-05-02 16:35 | www.apa.az | 3

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Джибути Мухаммедом Али Хумадом.

Как сообщает АПА, глава государства выразил уверенность в том, что визит в нашу страну делегации во главе с председателем Национальной ассамблеи Республики Джибути Мухаммедом Али Хумадом сыграет важную роль в развитии азербайджано-джибутских связей и во время визита будут обстоятельно обсуждены различные аспекты нашего сотрудничества. Подчеркнув, что двусторонние связи очень прочны и в последние годы получили еще большее развитие, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении связей с Джибути в различных сферах. Глава государства выразил признательность за принятую парламентом Джибути резолюцию о признании Ходжалинской трагедии как геноцида. Он подчеркнул, что парламенты более десяти стран мира уже приняли постановления о признании Ходжалинской трагедии как геноцида. Президент Ильхам Алиев отметил, что принятая парламентом Джибути эта резолюция отражает действительность, в то же время является показателем дружеских отношений между нашими странами. Глава государства отметил значение успешного сотрудничества и взаимной поддержки наших стран в рамках международных организаций. Коснувшись экономического сотрудничества, президент Ильхам Алиев сказал, что в последнее время в этом направлении предприняты важные шаги, создание воздушного сообщения между нашими странами положительно повлияло на взаимную торговлю. Отметив, что повестка дня азербайджано-джибутских двусторонних связей обширна, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество будет укрепляться.

Председатель Национальной ассамблеи Республики Джибути Мухаммед Али Хумад передал главе нашего государства приветствия президента Республики Джибути Исмаила Омара Геллеха. От имени президента своей страны Мухаммед Али Хумад заверил в том, что Республика Джибути и впредь во всех сферах и на всех уровнях будет на стороне Азербайджана, будет находиться рядом с ним.

Гость отметил, что, несмотря на то, связи между нашими странами стали развиваться в последнее время, нынешний уровень взаимодействия создает впечатление, что они имеют долгую историю и начались уже давно. Коснувшись резолюции, принятой парламентом Джибути в связи с признанием Ходжалинской трагедии как геноцида, Мухаммед Али Хумад сказал, что эта резолюция была принята в парламенте без колебаний в короткий срок, и они гордятся этим решением. Отметив, что наши страны связывают друг с другом общие религиозные и культурные узы, гость подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления связей.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Республики Джибути Исмаила Омара Геллеха, просил передать и его приветствия президенту Республики Джибути.

В заключение было сделано фото на память.