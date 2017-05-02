Эрдоган назвал основную тему обсуждений с Путиным и Трампом

2017-05-02 16:51 | www.apa.az | 3

Очередной целью Турции в Сирии являются Манбидж и Ракка.

Как сообщает АПА со ссылкой на TV-каналы Турции, об этом сегодня во время церемонии, посвященной его вступлению в ряды созданной им Партии справедливости и развития (АКР), заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Р.Т.Эрдоган отметил, что основным вопросом является принятие совместных шагов с коалицией, которой руководят США: «Завтра я встречусь с президентом России Владимиром Путиным, мы проведем обсуждения. Надеюсь, у этой встречи будут положительные результаты. 16 мая я совершу визит в США, встречусь с Дональдом Трампом. Если мы сможем начать новый процесс, подойдя к этим вопросам с одной и той же позиции, то это будет началом нового периода в Сирии и даже в Ираке. Мы сделаем то что необходимо. Все должны знать, что мы не дадим сбыться намерениям сирийского филиала РКК – PYD и ее вооруженного крыла YPG на севере Сирии».