Эрдоган воссоединился со своей партией

2017-05-02 16:10 | www.oxu.az | 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в правящую Партию справедливости и развития (ПСР) после 33 месяцев беспартийного статуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, церемония прошла в штаб-квартире ПСР.

Возвращение президенту партийной принадлежности стало возможным благодаря принятым на референдуме 16 апреля поправкам в конституцию. Как ожидается, 21 мая на внеочередном конгрессе ПСР Эрдоган будет избран на пост председателя, который сейчас занимает премьер-министр Бинали Йылдырым.

Конституция в прежнем виде не давала возможность избранному президенту сохранять членство в политической партии. Он должен был официально покинуть ее, чтобы быть непредвзятым и исключить любые подозрения в близости к какой-либо политической силе в стране.

Н.О.

