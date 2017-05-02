Задорный смех и юмор на бакинской сцене: почетный гость – супруга Анара Мамедханова (ФОТО)

2017-05-02 16:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова стартовали полуфинальные поединки Азербайджанской Юниор Лиги КВН. В этом сезоне из-за большого количества команд полуфинал разделили на три подгруппы. За путевки в финал борются 18 команд, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.



Почетной гостьей праздничного вечера стала Ирада Мамедханова, супруга легендарного капитана команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова.



В составе жюри были звезды КВН и ТВ – композитор, певец, один из фронтменов «Сборной Баку» Джабраил Расулов, телеведущая Нурлана Джафарова, актер «Сборной Баку» Фарид Исмайлов, участник «Сборной Баку», юморист stand up шоу Самандар Рзаев и директор Юниор Лиги Джавид Шахбазбеков.



Бессменным ведущим Юниор Лиги является фронтмен "Сборной Баку" Турал Гасанлы.



Команды состязались в два конкурса – «Приветствие» и «Фристайл». Выступление юных КВНщиков на сто процентов оправдало главную тему вечера «КВН Жив!».

"Юмор школьников - актуальный, озорной, зажигательный, и этот уровень растет от игры к игре, доказывая тем самым, что юниорское движение КВН в Азербайджане набирает стремительные обороты. Во всех странах школьный КВН считается залогом будущего клуба, ведь именно в стенах начальных учебных заведений формируются будущие звезды, которым завтра представлять свою страну на международном уровне", - отметил Джавид Шахбазбеков.



По итогам первой игры в финал прошли три команды - «Онлайн» (школа 227 поселка Кешля), «Сборная школы № 134», и «Сборная школы № 23», которая и стала победителем вечера.



«КВН - это прекрасная игра, которая олицетворят продвинутую молодежь. Мы увидели школьников, представляющих абсолютно разный подход к современным реалиям. Но всех их объединяет одно - это любовь к своей Родине! Главным итогом игры стало то, что на все процессы, происходящие в жизни, наши дети смотрят с чувством юмора и позитивом. Меня очень радует, что эти юные таланты с оптимизмом смотрят в будущее и готовы в любых сферах добиваться самых высоких результатов. И как всегда, в такие моменты мы испытываем большое радость, потому что КВН делает нас чуточку счастливее, чем мы являемся на самом деле…», - добавил Джавид Шахбазбеков.



Азербайджанская Юниор Лига КВН выражает благодарность министерству образования и министерству молодежи и спорта Азербайджана за всестороннюю поддержку КВН.



(Автор: Вугар Иманов)