Азербайджанские ковроткачи отметят свой профессиональный праздник (ФОТО)

2017-05-02 16:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - 4-5 мая в Азербайджанском музее ковра в Баку отметят профессиональный праздник - День ковроткача, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

"Азербайджанское ковровое искусство имеет древнюю историю. Азербайджанские ковры хранятся и демонстрируются в крупных музеях мира и частных коллекциях. Благодаря усилиям и заботе государства 10 ноября 2010 года азербайджанское ковровое искусство было внесено в "Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО". Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым было подписано распоряжение об учреждении профессионального праздника - Дня ковроткача. Согласно распоряжению, ежегодно 5 мая в Азербайджане будет отмечаться профессиональный праздник День ковроткача", - говорится сообщении.

4-5 мая планируется проведение круглого стола, выставки-продажи и мастер-классов, посвященных современному ковровому искусству.

В мероприятии примут участие более 100 ковроткачей из всех регионов Азербайджана, художники и эксперты по коврам, студенты и преподаватели Азербайджанской государственной академии художеств, а также другие специалисты, работающие в данной сфере.

В рамках круглого стола будут обсуждаться вопросы развития коврового искусства, существующие проблемы и пути их решения, исследование, пропаганда, сохранение забытых техник ткачества для будущего поколения, продажа ковров ручной работы на внутреннем и мировом рынках, обеспечение ткачей сырьем, сохранение специфических техник в период глобализации и другие темы.

Также пройдет выставка-продажа, на которой будут представлены ковры и ковровые изделия мастериц из разных регионов страны.

Наряду с этим в Азербайджанском музее ковра будут организованы мастер-классы по забытым технологиям ворсового и безворсового ковроткачества.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)