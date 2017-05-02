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Федеральная резервная система США оставит процентную ставку без изменений - ПРОГНОЗ

2017-05-02 17:04 | www.apa.az | 3

Федеральная резервная система США, как ожидается, оставит процентные ставки без изменений на заседании на этой неделе, взяв паузу для оценки свежих экономических данных, однако может намекнуть на готовность к повышению в июне.

Итоги двухдневного заседания Центробанка станут известны в 22:00 по бакинскому времени в среду. Глава ФРС Джанет Йеллен даст пресс-конференцию. Большинство чиновников регулятора ясно дали понять, что по сравнению с предыдущими годами ФРС сильнее уверена в своем прогнозе о еще двух повышениях ставки до конца года.

Экономисты, опрошенные Reuters, видят небольшую вероятность изменения политики на этой неделе. Инвесторы прогнозируют очередное повышение в июне, свидетельствуют данные CME Group.

Интересно, что Комитет по открытым рынкам ФРС также все еще пытается понять, в каком масштабе администрация Трампа сможет провести через Конгресс реформу налоговой системы, законопроекты об увеличении госрасходов и упрощении регулирования. Принятие программы мер стимулирования может ускорить темпы повышения процентных ставок.

Экономические данные, вышедшие с момента последнего заседания ФРС, были смешанными. Расширение экономики в первом квартале составило лишь 0,7% в годовом выражении из-за резкого замедления роста потребительских расходов. Однако рост производственных инвестиций и самые быстрые за десять лет темпы увеличения зарплат указывают на то, что экономическая активность должна набрать обороты.

Рост числа рабочих мест также резко замедлился в марте, однако уровень безработицы снизился до минимума почти за 10 лет в 4,5%. Чиновники ФРС в этом году также готовятся объявить о том, когда и как регулятор начнет сокращать свой $4,5-триллионный баланс, свидетельствует протокол мартовского заседания. На этой неделе Центробанк вряд ли назовет конкретные временные рамки, но может изменить формулировки своего заявления, показав, что придает все большее значение этому вопросу.

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