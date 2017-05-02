Сиявуш Новрузов: Отель это что, колбаса?

2017-05-02 16:20 | www.oxu.az | 3

Необходимо быть внимательней при выдаче виз приезжающим в Азербайджан туристам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом во время сегодняшнего обсуждения законопроекта «О туризме» сказал депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что неправильно выдавать визы всем подряд, прибывающим под видом туристов.

«Мы все видим, что происходит сегодня в мире», - подчеркнул депутат.

Сиявуш Новрузов отметил, что под видом туристов в страну прибывают лица, совместно арендующие квартиры на 5-10 человек.

«Но с какими намерениями они прибыли и как они там проживают, никто не знает. Те, кто сдают им квартиры, не требуют у них даже копий паспортов», - отметил депутат.

Депутат также обратил внимание и на то, что в стране появилась новая и довольно странная тенденция.

«Теперь рекламируются халяльные отели. Получается, что проживание в других отелях это харам? Раньше рекламировали халяльную колбасу. Отель это что, колбаса?», - задался вопросом Новрузов.

В свою очередь, по словам первого вице-спикера Зияфета Аскерова, сегодня нет серьезных оснований для беспокойства по поводу прибывающих в страну туристов с точки зрения безопасности страны.

«Прибывая в Азербайджан, они проходят регистрацию в Госпогранслужбе, становятся на учет в Службе миграции, но, тем не менее, не стоит ослаблять бдительность», - сказал Аскеров.

У.А.

