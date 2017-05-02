Биологи открыли два новых вида землекопов

2017-05-02 16:32 | www.oxu.az | 3

Ученые открыли два новых вида из семейства землекоповых. Об открытии они сообщили в журнале PeerJ, передает Oxu.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Новые виды, названные британскими биологами Fukomys hanangensis и Fukomys livingstoni были найдены неподалеку от горы Хананг в Танзании. Первый вид получил название в честь той самой горы, второй - в честь исследователя Дэвида Ливингстона. Именно в этой местности его в 1871 году встретил журналист Генри Мортон Стэнли, пока все полагали, что исследователь мертв.

Как показал генетический анализ, популяции этих видов оказались изолированы от остальных из-за геологической и вулканической активности в этой части Африки еще на этапе раннего распространения.

Как отмечают исследователи, открытие этих новых видов позволяет судить о биоразнообразии Африки также исходя и из изменения ландшафта из-за тектонической активности — образования рифтовой долины, климатических колебаний и последующего расширения и сокращения лесов и саванн.

A.C.