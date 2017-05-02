Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспия, уже в Губе (ФОТО)

2017-05-02 16:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всенародная эстафета БАКУ 2017, стартовавшая с Каспийского моря, вчера прибыла в Губу, говорится в сообщении Операционного комитета IV Игр исламской солидарности, распространенном во вторник.

По случаю этого знаменательного дня вчера утром было проведено мероприятие в окрестностях водопада Афурджа. В Азербайджане много водопадов, и каждый из них уникален по своей высоте, течению и окружающему пейзажу. На южной окраине Губы расположен один из самых известных водопадов страны – водопад Афурджа. Он считается одним из прекраснейших памятников природы.

Любительница шахмат и художница Гюнель Гонагова, чемпион республики по тяжёлой атлетике Фамиль Микаилов и серебряный призер Чемпионата мира по кикбоксингу Фарид Гамзаев приняли участие в водной церемонии, заключавшейся в наполнении сосуда водой из водопада. Затем сосуд с водой представили на состоявшемся вечером Фестивале воды. Отметим, что сосуд, начавший свое путешествие в Баку, станет частью церемонии открытия, которая пройдет 12 мая на Бакинском олимпийском стадионе.

В полдень в Губинском олимпийском спорткомплексе был реализован еще один увлекательный проект в рамках программы "Domestic Grassroots", - "Региональное спортивное мероприятие – Радости Спорта". Среди гостей мероприятия были и звездные послы четвертых Игр исламской солидарности, популярные лица проекта “Bu Şəhərdə” Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов и Мушвиг Аббасов. В то же время звездный посол Игр Баку 2017 Гаджи Нуран рассказал о своей деятельности и будущих планах в рамках Игр. Главной целью мероприятия, подарившего красочные моменты его участникам, являлось привлечение молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

Вечером церемония продолжилась Фестивалем воды, проведенным на Центральной площади. Жители региона, которым был предоставлен свободный вход на мероприятие, получили удовольствие от выступления танцевальных групп «Мирвари», «Шярг Инджиляри», Севиль Раджабовой и Ибрагима Губалы и захватывающего водного праздника и фейерверка.

Кроме того, в начале Водной церемонии участникам мероприятия продемонстрировали передачу Президентом АзербайджанА Ильхамом Алиевым сосуда с водой из Каспийского моря жителям Губы, которая состоялась 5 апреля.

Чемпион республики по тяжёлой атлетике Фамиль Микаилов рассказал о водных церемониях, которые придают особый блеск спортивному празднику: "Мы приглашаем всех принять участие в грандиозном спортивном событии, которое будет проходить в столице нашей Родины. Не упустите исключительную возможность посетить свыше 190 спортивных мероприятий, поболеть за наши национальные команды и поддержать их!"”

Следующим пунктом эстафеты с Каспия, проходящей по территории Азербайджана, 3 мая будет Гарадагский район. За 37 дней пути эстафета преодолеет расстояние свыше 3.000 км и охватит 15 районов страны.

С более подробной информацией об Эстафете с Каспия вы можете ознакомиться на веб-сайте https://www.baku2017.com/en/p/journey-from-the-caspian.

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