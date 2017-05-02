Azercell проводит новую кампанию для своих абонентов

2017-05-02 16:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения своих абонентов высокоскоростным интернетом Azercell Telekom проводит новую кампанию. В рамках этой кампании абоненты Azercell Telekom смогут приобрести смартфоны на выгодных условиях без предоплаты и подключиться к интернет пакету в подарок.

Таким образом, с первого мая 2017 года в рамках кампании "1001 смартфон" абоненты получают возможность стать обладателями самых современных смартфонов с 4G поддержкой, таких как iPhone 7 и iPhone 5S с ценами начиная от 89 и 55 манатов.

Помимо предоставления смартфонов iPhone7 и iPhone5S, Azercell также дает преимущество пользоваться объемными интернет пакетами (5GB/10GB/безлимитный) в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (1мин - 0,06 манатов).

Абоненты, желающие подключиться к кампании, могут подойти в один из центров абонентского обслуживания компании Azercell, как в Баку, так и в регионах, и выбрать любое предложение.

Отметим, что Azercell Telecom - единственный мобильный оператор, который осуществляет официальную продажу смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в Азербайджане.

Лидер в сфере мобильной связи Азербайджана и крупнейший инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telecom было основано в 1996 году. Сеть компании, на долю которой приходятся 48 процентов мобильного рынка страны, охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона человек выбирают в качестве оператора Azercell. Мобильный оператор Azercell внедрил в Азербайджане ряд инновационных технологий и концепций: GSM-технологии, систему предоплаченных мобильных услуг, 24/7 Телефонный центр, абонентскую службу онлайн, GPRS/EDGE (мобильный интернет), M2M, MobilBank, концепцию офисов Azercell Express, предоставляющих три службы из одной точки, мобильную электронную услугу "АСАН Имза" и др. В 2012 году компания Azercell представила сеть четвертого поколения LTE. Согласно результатам компании Global Wireless Solutions, проводящей исследования в сфере качества мобильной связи, а также международных систем Opensignal и Testmy.net, измеряющих сетевое качество радиосигналов, сеть компании Azercell среди операторов мобильной связи Азербайджана по многим параметрам продемонстрировала самые высокие показатели.