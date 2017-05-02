В Брюсселе состоялось заседание в формате «НАТО + Азербайджан»

2017-05-02 17:40 | www.apa.az | 3

2-го мая в Комитете по партнерству и кооперативной безопасности в штаб-квартире НАТО состоялось заседание, в формате «НАТО + Азербайджан» где был обсужден оценочный документ «Процесс планирования и анализа» Азербайджана на 2017 год.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в заседании наряду с представителями Министерства обороны, приняли участие уполномоченные представители других соответствующих структур нашей страны.

В ходе встречи были обсуждены реформы, проводимые в сфере обороны, сотрудничество с НАТО и странами-партнерами, выполнение целей и обязательств, совместный план военного образования и обучения между Азербайджаном и НАТО, а также деятельности, проводимые в рамках Концепции оперативных возможностей, вклад азербайджанских миротворцев в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и другие вопросы.