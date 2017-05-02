Black Eyed Peas и Николь Шерзингер выступят в Баку

2017-05-02 16:35 | www.oxu.az | 3

В рамках Гран-при Азербайджана в июне в Баку с концертами выступят Black Eyed Peas и Николь Шерзингер.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил промоутер гонки «Формула 1» в Баку Ариф Рагимов.

По его словам, организаторы очень довольны тем, что смогут организовать для болельщиков насыщенную культурно-развлекательную программу.

«Трудно выразить словами насколько мы рады приветствовать двух самых успешных исполнителей в мире музыки в Баку, во время Гран-при Азербайджана 2017 года. The Black Eyed Peas и Николь Шерзингер неоднократно доказывали, что принадлежат к той самой элитной группе музыкантов, обладающих неординарными вокальными данными», - добавил А.Рагимов.

«Музыка и «Формула 1» успешно идут нога в ногу, раздвигая границы искусства, и сегодняшнее объявление станет продолжением этой замечательной традиции. Гран-при Азербайджана в Баку будет поистине незабываемым уик-эндом. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Баку в июне этого года», – сказал он.

Отметим, Гран-при Азербайджана пройдет в этом году в Баку 23-25 июня.

Э.А.

