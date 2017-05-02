Службы такси в Баку, оказывающие услуги по самым низким ценам
2017-05-02 16:43 | www.oxu.az | 3
Количество служб такси в Баку растет с каждым днем. А какая же из служб такси оказывает услуги по самым низким ценам?
Как передает Oxu.Az, BAKU.WS провел небольшое исследование в связи с данным вопросом.
Представляем читателям цены за проезд на такси от адреса ул. Низами, 1 до станции метро «28 Мая» и от Низами, 1 до станции метро «Ахмедлы»:
OK TAXI – «28 мая» - 2,53 AZN; «Ахмедлы» - 6,87 AZN
City Taxi – «28 мая» - 2,86 AZN; «Ахмедлы» - 7,18 AZN
Xalq taksi – «28 мая» - 2 AZN; «Ахмедлы» - 5.40 AZN
Ekonom taksi – «28 Мая»- 2,60 AZN; «Ахмедлы» - 6,80 AZN
Taxi 24 – «28 Мая» - 2,50 AZN; «Ахмедлы» - 6,90 AZN
189 – «28 Мая» - 3 AZN; «Ахмедлы» - 8 AZN
Salam Taxi – «28 Мая» - 2,20 AZN; «Ахмедлы» - 4,77 AZN
London Taxi – «28 Мая» - 3,44 AZN; «Ахмедлы» - 9,72 AZN
Uber – «28 Мая» - 2,87 AZN; «Ахмедлы»- 6,08 AZN
Utap – «28 Мая» - 2,77 AZN; «Ахмедлы» - 6,80 AZN
Elit taxi - «28 Мая» - 2,84 AZN; «Ахмедлы» - 5,09 AZN