Службы такси в Баку, оказывающие услуги по самым низким ценам

2017-05-02 16:43 | www.oxu.az | 3

Количество служб такси в Баку растет с каждым днем. А какая же из служб такси оказывает услуги по самым низким ценам?

Как передает Oxu.Az, BAKU.WS провел небольшое исследование в связи с данным вопросом.

Представляем читателям цены за проезд на такси от адреса ул. Низами, 1 до станции метро «28 Мая» и от Низами, 1 до станции метро «Ахмедлы»:

OK TAXI – «28 мая» - 2,53 AZN; «Ахмедлы» - 6,87 AZN



City Taxi – «28 мая» - 2,86 AZN; «Ахмедлы» - 7,18 AZN

Xalq taksi – «28 мая» - 2 AZN; «Ахмедлы» - 5.40 AZN

Ekonom taksi – «28 Мая»- 2,60 AZN; «Ахмедлы» - 6,80 AZN

Taxi 24 – «28 Мая» - 2,50 AZN; «Ахмедлы» - 6,90 AZN

189 – «28 Мая» - 3 AZN; «Ахмедлы» - 8 AZN

Salam Taxi – «28 Мая» - 2,20 AZN; «Ахмедлы» - 4,77 AZN

London Taxi – «28 Мая» - 3,44 AZN; «Ахмедлы» - 9,72 AZN

Uber – «28 Мая» - 2,87 AZN; «Ахмедлы»- 6,08 AZN

Utap – «28 Мая» - 2,77 AZN; «Ахмедлы» - 6,80 AZN

Elit taxi - «28 Мая» - 2,84 AZN; «Ахмедлы» - 5,09 AZN

У.А.

