Телепроект с участием представителей Азербайджана признан лучшим в России (ФОТО)

2017-05-02 16:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Москве состоялась торжественная церемония награждения V Ежегодной Программы «Лучшие социальные проекты России» в рамках поддержки курса Правительства РФ на укрепление социальной политики между государством, обществом и бизнесом. В этом году в номинации «Поддержка одарённых детей и молодежи» победил международный музыкальный конкурс телеканала НТВ «Ты супер!», сообщили Trend Life в пресс-службе НТВ.

В проекте "Ты супер!" принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных и опекунских семей из стран СНГ. Конкурс не только помогает участникам проявить свой талант, но и исполняет заветные детские мечты. Шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

Азербайджан представляли две девушки – 12 –летняя Хошгедем Мехтиева и 17-летняя Парвана Алджанова, которые вышли во второй тур конкурса, но затем выбыли из проекта.

Ведущий и со-продюсер шоу - тележурналист Вадим Такменев. Члены жюри проекта - продюсер и композитор Виктор Дробыш, певица Ёлка, певица Маргарита Суханкина и певец Стас Пьеха.

Мероприятие «Лучшие социальные проекты России» призвано выявить лучшие проекты в сфере благотворительности и меценатства, реализованные на территории Российской Федерации с 2009 года. Организатор Программы «Лучшие социальные проекты» – фонд «Социальные проекты», основной деятельностью которого является организация и проведение общественно значимых мероприятий.

(Автор: Вугар Иманов)