Азербайджанские депутаты осудили решение ПАСЕ по Турции

2017-05-02 16:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана во вторник депутаты раскритиковали решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возобновлении мониторинга в отношении Турции и расценили его как проявление двойных стандартов.

Депутат Азай Гулиев сказал, что это решение ПАСЕ по Турции не обосновывается серьезными аргументами и является субъективным.

«ПАСЕ не осудила попытку переворота в Турции, отнеслась равнодушно к этому вопросу. Очень печально, что структура, членом которой Турция является с 1949 года, приняла такое решение. В решении ПАСЕ говорится, что «референдум в Турции прошел во время чрезвычайного положения». Каждая страна, ведущая борьбу с терроризмом, поступила бы так. В прошлом году во Франции из-за теракта был объявлен режим чрезвычайного положения, и выборы во Франции проводятся во время этого режима. Почему в отношении Франции не принимается подобное решение? Известно, что некоторые силы хотят отомстить Турции за неудачную попытку государственного переворота», - сказал депутат.

Депутат Ганира Пашаева выразила сожаление в связи с тем, что ПАСЕ приняла такое решение. По ее словам, это решение еще раз продемонстрировало наличие двойных стандартов в отношении мусульманских стран.

«Азербайджан тоже всегда чувствует это на себе. Согласно принципам ПАСЕ, страна-член структуры не может оккупировать территорию другой страны-члена, однако Армения на протяжении долгих лет оккупирует земли Азербайджана, и ПАСЕ не оказывает никакого давления на Армению. Мы осуждаем этот предвзятый подход по отношению к Турции. Люди должны знать, что в этой организации царят двойные стандарты», - сказала Пашаева.

Депутат Захид Орудж также сказал, что решение ПАСЕ является предвзятым. По его словам, это решение преследует цель взять под контроль Турцию и помешать ее независимой политике.

«ПАСЕ ведет себя как инструмент в руках каких-то сил и превратилась чуть ли не в судебный орган. Азербайджан справедливо в этом вопросе поддерживает Турцию», - сказал Орудж.

Депутат Чингиз Ганизаде сказал, что это решение ПАСЕ является крайне субъективным и мы говорим «нет» этому решению.

«Это решение входит в круг интересов исламофобских сил, не переносящих проводимые в Турции успешные реформы. Естественно, они не хотят видеть сильное мусульманское государство. Если учесть, что Турция с 1949 года является членом Совета Европы, это решение непонятно», - сказал депутат.

Депутат Сиявуш Новрузов сказал, что в этом решении ПАСЕ нет ничего удивительного.

«Мы неоднократно становились свидетелями несправедливых решений европейских организаций по отношению к нам, и это очередная несправедливая позиция. Они вмешиваются во внутренние дела Турции. Когда на выборах бывает большая разница в голосах, они говорят, что выборы антидемократические, когда преимущество бывает небольшим – снова спрашивают, почему так получилось? С таким подходом Европа не далеко пойдет», - сказал депутат.

Другие депутаты также осудили решение ПАСЕ и подчеркнули, что это позиция кругов, желающих затормозить развитие Турции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)