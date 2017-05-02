В Уфе по подозрению в совершении тяжкого преступления арестован 23-летний гражданин Азербайджана

2017-05-02 17:53 | www.apa.az | 3

Из Уфы в Баку отправят подозреваемого в тяжком преступлении.

Как сообщает АПА со ссылкой на tdnu.ru, молодой человек на родине подозревается в совершении тяжкого преступления. Скрываясь от правосудия, мужчина прибыл в Башкирию, где нелегально устроился на работу. В декабре минувшего года полиция задержала нелегала. До настоящего времени он содержится под стражей.

Коллеги из МВД соседнего государства установили, что в 2015 году молодой человек нанес знакомому ножевое ранение в живот. С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован в больницу. Было возбуждено уголовное дело.

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