В селе Джоджуг Марджанлы обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы

2017-05-02 17:53 | www.apa.az | 3

В селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы.

Как сообщили АПА в АНАМА, во время осмотра были обнаружены и изъяты для обезвреживания 1 534 осколка, 2 противотанковые мины ТМ-57 и 4 неразорвавшихся боеприпаса (1 PQ-7VM и 3 части двигателя ракеты PQ-7).

В общем была осмотрена территория площадью 23 962 кв. м. (3 062 кв. м вручную, 5 700 кв.м. механическим способом, 15 200 кв.м. с помощью собак-саперов).