AZ EN RU TR

Лукашенко: Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы

2017-05-02 16:50 | www.oxu.az | 3

Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания. 

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Азербайджана в этой стране. 

«Совместными усилиями реализован ряд крупных проектов в области производственной кооперации. Надо максимально использовать имеющийся потенциал и двигаться дальше в этом направлении», - заявил Лукашенко.

Верительные грамоты главе белорусского государства сегодня вручили также послы Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.

Н.О.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər