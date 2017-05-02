Лукашенко: Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы

2017-05-02 16:50 | www.oxu.az | 3

Беларусь всегда выстраивала отношения с Азербайджаном в духе дружбы и взаимопонимания.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт президента Беларуси, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты посла Азербайджана в этой стране.

«Совместными усилиями реализован ряд крупных проектов в области производственной кооперации. Надо максимально использовать имеющийся потенциал и двигаться дальше в этом направлении», - заявил Лукашенко.

Верительные грамоты главе белорусского государства сегодня вручили также послы Ирана, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Мальтийского Ордена, Армении, Греции, Руанды, Израиля, Украины.

Н.О.