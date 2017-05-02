Милли Меджлис принял законопроект об ограничениях для депутатов

2017-05-02 17:00 | www.oxu.az | 3

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был обсужден законопроект «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, новый законопроект состоит из 13 статей и определяет правила поведения депутата Милли Меджлиса, а также правовые механизмы в связи с соблюдением этих правил.

В частности, согласно законопроекту, депутаты, грубо нарушившие правила этического поведения, могут быть лишены мандата.

Также, отныне депутаты не могут требовать или же принимать подарки, которые способны повлиять на беспристрастное исполнение ими служебных обязанностей, либо создающих такое впечатление, либо подарков, предоставленных взамен на выполнение ими обязанностей, либо в виде вознаграждения.

В проекте отмечается, что данное правило не распространяется на подарки, переданные в связи с гостеприимством и подарки, стоимость которых не превышает сумму (55 манатов), предусмотренную в законе «О борьбе с коррупцией».

Если парламентарий не может принять решение касательно принятия подарка или же ответа на гостеприимство, он должен узнать мнение Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса и поступить в соответствии с этим.

Законопроект был выставлен на голосование и принят в первом чтении.

Н.О.

