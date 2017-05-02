В этом году в велотур "Tour d'Azerbaidjan-2017" включен Агсуинский перевал - федерация

2017-05-02 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В международном велотуре "Tour d'Azerbaidjan-2017" будут участвовать 22 команды из 18 стран. Об этом было сообщено на посвященной велотуру пресс-конференции на Республиканском велотреке, говорится в сообщении Федерации велоспорта Азербайджана, распространенном во вторник.

Велотур стартует 3 мая.

Велотур играет важную роль с точки зрения пропаганды Азербайджана на международной арене, сказал председатель оргкомитета велотура, вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана, член руководящего комитета Европейского союза велосипедистов (UEC) Сахиб Алекперов.

«Велоспорт отличается от других видов спорта тем, что, если другие соревнования проводятся в закрытых помещениях, то велотуры преодолевают сотни километров и пересекают различные регионы страны, что тоже очень важно для признания Азербайджана на международном уровне, пропаганды в мире мест, интересующих туристов. Велотур, посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, организуется Федерацией велоспорта Азербайджана при поддержке министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Международного союза велосипедистов. В преддверии четвертых Игр исламской солидарности мировая спортивная общественность вновь обратит свое внимание на Азербайджан», - сказал Алекперов.

Участники велотура преодолеют дистанцию в 836 километров по маршруту на первом этапе Баку-Сумгайыт (150 километров), на втором – Баку-Исмаиллы (187 километров), на третьем – Габала-Баку-Габала (177 километров), на четвертом – Габала-Агсу-Пиргулу (164 километра) и на последнем этапе Баку-Абшерон-Баку (158 километров).

В отличие от прежних лет, в этом году в четвертый этап велотура включен и Агсуинский перевал.

Технический директор велотура, почетный генсек Европейского союза велосипедистов Роланд Хофер выразил удовлетворение тем, что в Азербайджане велоспорт развивается с каждым днем и что в стране построены новые спортивные сооружения, создана прекрасная база для развития велоспорта, в эксплуатацию сданы велопарк, стадион BMX, парк горного велосипеда и велотрек. Поэтому в 2018 в Азербайджане пройдет Чемпионат мира по веломотокроссу (ВМХ)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)