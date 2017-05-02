Иран открыл свой рынок для 30 международных брендов одежды

2017-05-02 17:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Иран предоставил разрешения для работы на своем рынке 30-ти международным производителям одежды, сообщил глава Союза производителей и продавцов одежды Тегерана Аболкасем Ширази, пишет информационное агентство IRIB. Глава Союза не уточнил названия мировых брендов, выходящих на иранский рынок.

Ранее Таможенная администрация Ирана запретила физическим лицам ввозить в страну предметы одежды. По данным таможенной администрации Ирана, импортировать одежду могут только зарегистрированные фирмы, или их представители.

Согласно иранским источникам, торговый оборот одежды в Иране составляет 147 долларов в год на душу населения или 11,5 миллиардов долларов в год. На долю иностранных компаний на рынке приходится около 2,5-3 миллиардов долларов.

В сегменте производства одежды действует 1500 промышленных предприятий и задействовано 30 тысяч рабочих, производящих 340 тысяч тонн одежды в год. При этом около 90 процентов продаваемой в стране одежды завозится контрабандно.

(Автор: Елена Косолапова)

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