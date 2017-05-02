В Азербайджане вступили в силу изменения в Налоговый кодекс

2017-05-02 18:16 | www.apa.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Как передает АПА-Экономикс, статья 22.2 кодекса исключена. В статью 22.1 внесены следующие изменения:

«С целью социальной защиты работников соответствующих органов исполнительной власти, в том числе, укрепления материально-технической базы налоговых органов, увеличения научно-технического потенциала в налоговой сфере, за счет 50 процентов суммы применяемых налоговыми органами и поступивших в бюджет финансовых санкций, создается внебюджетный фонд этих органов. Порядок формирование внебюджетного фонда налоговых органов и использования его средств определяется соответствующим органом исполнительной власти».

Закон вступил в силу с 1 мая 2017 года.