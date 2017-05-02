В НАТО обсудили достижения Азербайджана

2017-05-02 17:08 | www.oxu.az | 2

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе Азербайджан и НАТО обсудили проект оценочного документа «Процесс планирования и оценки сил программы НАТО «Партнерство ради мира» (PARP) за 2017 год.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в представительстве Азербайджана при НАТО сообщили, что на сегодняшнем заседании приняли участие представители министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, транспорта, связи и высоких технологий и представители Государственной пограничной службы Азербайджана.

Азербайджанские официальные лица и представители стран Альянса, а также эксперты из международного персонала НАТО и международного военного персонала организации обменялись мнениями касательно достижений Азербайджана за оцениваемый период. Основными темами обсуждений стали реформы в сфере обороны и безопасности, проведение тренингов и пр.

На встрече был высоко оценен вклад Азербайджана в международные операции по поддержанию мира и достижений в сфере проведения реформ в области обороны и безопасности.

Н.О.