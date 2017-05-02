Сами Юсиф: «Бакинский шопинг-фестиваль увеличит турпоток в Азербайджан»

2017-05-02 17:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Всемирно известный певец и композитор Сами Юсуф назвал Бакинский шопинг-фестиваль важным событием для экономики Азербайджана.

В интервью официальному сайту фестиваля bakushopfest.com он отметил, что в будущем Бакинский шопинг-фестиваль станет важным не только для Азербайджана, но и для всего региона.

«Этот фестиваль, наряду с вкладом в будущее экономическое развитие Азербайджана, создаст новые стимулы для увеличения туристического потока в вашу прекрасную страну. Я уверен, что туристы полюбят Азербайджан. Это инициатива, помимо коммерческого аспекта, является прекрасной возможностью для того, чтобы продемонстрировать специфическую культуру и историю Азербайджана», - сказал Юсуф.

Сами Юсуф выразил уверенность, что зарубежные гости получат удовольствие от визита в Азербайджан, и вновь захотят посетить эту страну в будущем.

Напомним, что этнический азербайджанец Сами Юсуф, прославившийся после выхода своего первого альбома «Al-Muallim», также является Послом мира ООН.

Всемирно известный певец также объявлен журналом Time «Самой крупной рок-звездой Ислама» и «Самым известным англичанином-мусульманином в мире».