Вице-президент Болгарии посетит Азербайджан

2017-05-02 17:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Болгарии Ильяна Йотова примет участие в четвертом Всемирном форуме по межкультурному диалогу «Укрепление межкультурного диалога – новые возможности для человеческой безопасности, мира и устойчивого развития», который пройдет 4-6 мая в Баку, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана, распространенном во вторник.

Форум организуется при партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, Всемирной организацией туризма ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, СЕ и ИСЕСКО

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

В рамках форума будет проведено около 40 сессий и мероприятий, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роль молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Форум проводится раз в два года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)