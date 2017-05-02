Михаил Забелин едет в Москву по приглашению президента ВАК Фазиля Гурбанова

2017-05-02 18:43 | www.apa.az | 2

Депутат Милли Меджлиса Михаил Забелин с 3 по 6 мая будет находиться с визитом в Москве по приглашению президента Всероссийского азербайджанского конгресса Фазиля Гурбанова.

Как сообщили АПА в Милли Меджлисе, во врем визита депутат примет участие в заседании Президиума Высшей аттестационной комиссии и ее членов.

Депутат также примет участие на встречах с руководством и студентами Московского государственного университета по случаю 94-годовщины со дня рождения Гейдара Алиева.