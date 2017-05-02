НСТР раскритиковал передачи Эльгиза и Заура

2017-05-02 17:24 | www.oxu.az | 2

Национальный совет телерадиовещания Азербайджана (НСТР) рекомендует телеканалам регулярно готовить передачи о гендерном равенстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заведующий отделом права и международных отношений НСТР Немат Джавадов заявил на семинаре на тему «Гендерные проблемы и медиа», который прошел в Баку.

По его словам, в настоящее время большинство передач в эфире демонстрируют не силу женщин, а их притеснение в обществе:

«В этих передачах показывают способы решения проблем женщин. О решении социальных проблем рассказывают на передачах «Elin gözü», «Çıxış yolu», «Bizimləsən» и т.д. В общей сложности за неделю 38 часов эфира занимают передачи о решении социальных проблем. К сожалению, иногда на этих передачах из проблем женщин пытаются устроить шоу».

З.Г.

