Главный акционер азербайджанского AGBank увеличил свою долю в капитале

2017-05-02 17:08 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Председатель Наблюдательного совета AGBank Чингиз Асадуллаев увеличил свою долю в уставном капитале банка с 31,68 до 33,57 процента.

Согласно информации на сайте банка, доля Асадуллаева увеличилась за счет приобретения акций двух миноритарных акционеров. Таким образом, общее число акционеров AGBank сократилось до 83.

Асадуллаев является крупнейшим акционером банка. В настоящее время структура акционеров AGBank выглядит следующим образом: Чингиз Асадуллаев (33,57 процента), Международная финансовая корпорация (4,28 процента), компания Kazimir Partners (2,45 процента), Фарзулла Юсуфов (5,79 процента), Григорий Марченко (8,3 процента) и 78 миноритарных акционеров (с общим портфелем акций 45,61 процента).

AGBank действует в Азербайджане с 1992 года.

(Автор: Азад Гасанли)

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