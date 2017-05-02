Как азербайджанка вышла замуж за шотландца, или Путешествие в сказочный Абердин (ВИДЕО, ФОТО)

2017-05-02 17:11 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале АТV продолжается цикл новых передач "BİZİM XARİCİLƏR" (Наши иностранцы), который рассказывает о жизни азербайджанцев за рубежом, сообщил Trend Life автор и режиссёр проекта Ранар Мусаев. Очередной выпуск будет представлен 6 мая в 13:30.

На этот раз телезрители побывают в Шотландии и познакомятся cо сказочным городом Абердин. Героем выпуска стала гражданка Шотландии азербайджанского происхождения Гюнель Смиф, которая создала семью с шотландцем по имени Грег Смиф и более десяти живет и работает в Абердине.

Ведущим проекта является сам герой передачи и знакомит телезрителей о жизни в данной стране, рассказывает о своем быту, работе, отдыхе и проблемах, представляет своих друзей и семью, при этом совершая увлекательное путешествие по достопримечательностям города.

Напомним, что первый выпуск снят в Лондоне, а героем стала гражданка Великобритании, победитель «Евровидения 2011» Нигяр Джамал.

Более подробно о телепроекте в социальных сетях и на канале YouTube - Bizim Xariciler.



https://www.instagram.com/bizimxariciler/

https://www.facebook.com/Bizim-Xaricil%C9%99r-287290678358880/

https://www.youtube.com/channel/UC2EJODeH35TiWTtBYWPSYlg



Автор и режиссёр проекта - Ранар Мусаев, редактор - Афет Дадашова, оператор - Бахруз Алиев, монтажёр - Айтен Азимзаде, продюсер - Рахман Багиров.



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(Автор: Вугар Иманов)