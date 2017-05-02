Крупнейшая авиакомпания Италии стала банкротом

2017-05-02 17:37 | www.oxu.az | 2

Руководство крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia приняло единогласное решение начать процедуру банкротства компании после того, как ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации.

Как передает Oxu.Az, в пресс-релизе компании сообщается, что непринятие плана делает невозможными инвестиции акционеров в фирму, а времени на поиск других вариантов нет. Поэтому руководство и предприняло первый шаг к банкротству и продажи авиакомпании, в которой теперь вводится временная администрация. В ближайшее время она должна представить новую стратегию развития. В ней, в частности, будет предусмотрена продажа активов, сокращение деятельности и рабочих мест. Если за два года вывести компанию из кризиса не удастся, будет рассматриваться вопрос о ликвидации.

«Этот шаг свидетельствует о том, что совет директоров Alitalia признал серьезное экономическое и финансовое положение, в котором оказалась компания», - говорится в заявлении.

Напомним, что план по выводу авиаперевозчика из кризиса включал в себя рекапитализацию в размере 2 млрд евро, сокращение зарплат и увольнение более 1,5 тыс. работников.

Н.О.