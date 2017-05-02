Глава Açar Real Estate: Меня не устраивает, когда моим именем прикрывают недобросовестные сделки

2017-05-02 17:44 | www.oxu.az | 2

«Коммуникативная компетенция – умение взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде. Этим очень важно обладать в нашей работе. Лицо любой организации – ее руководитель. Он олицетворяет собой идею и дух компании, задает вектор ее развития».

Агентство по недвижимости «Açar Real Estate» находится в Баку. Руководитель компании Октай Мамедов рассказал о важных достижениях компании, перспективах роста и компетенциях персонала, которые необходимо развивать в первую очередь.

Oxu.Az представляет интервью с руководителем компании «Açar Real Estate» Октаем Мамедовым.

- Расскажите о миссии вашей компании, в чем она состоит?

- Жилье и еда – две самые необходимые для человека вещи. Риэлторский бизнес – это «социалка» в чистом виде. Отсюда вырисовывается и миссия нашей компании: мы решаем проблемы жилья азербайджанцев (и не только), вкладывая свой труд и знания.

- В век интернета и доступности информации многие люди пытаются самостоятельно подыскать нужное жилье, не обращаясь в риэлтерские агентства. Оправдана ли такая тактика? Нет ли в таком случае риска оказаться жертвой мошенников?

- Мы не принуждаем обращаться в агентство недвижимости. Это решение каждого отдельного клиента. Но когда вы покупаете или продаете квартиру, вы не становитесь мгновенно профессионалом в этом деле с опытом и юридическим образованием. Риэлтор же хорошо ориентируется в ценах на жилье, может прогнозировать ситуацию на рынке недвижимости, и сумеет найти наилучший вариант для клиента в зависимости от его проблемы. Плюс поможет оценить степень безопасности и выгодности сделки для клиента, оказав юридические услуги именно в сфере недвижимости. Поэтому что для каждого человека дороже: услуги профессионального риэлтора или его время, здоровье и имущество, - оценивает он сам.

- Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость?

- В последнее время мы наблюдаем некоторые колебания цен на недвижимость. Сейчас самое время выгодно покупать квартиры, можно даже брать для этого ипотеку. Издавна у нас в стране сложился стереотип, что самым главным объектом для инвестиций со стороны населения является недвижимость и нужно отметить, что этот стереотип сложно опровергнуть, потому как в условиях неустойчивой экономики и, учитывая стремительное развитие строительного сектора в Азербайджане, вложение в недвижимость видится наиболее оптимальным и явным источником дохода.

- Какие положительные и отрицательные моменты Вы видите в своем деле? Хотели бы заниматься чем-то другим, если бы была такая возможность?

- Что касается отрицательных моментов то это, несомненно, деятельность мнимых маклеров, которые создают неблагоприятную репутацию о нашей работе в обществе.

Существует еще один стереотип «Зачем платить риэлтору, если можно продать самому», стоит ли говорить об иррациональности этого суждения? На отрицательных моментах я не зацикливаюсь, в любой работе они присутствуют. Я люблю свою работу и то, чем я занимаюсь. Только были мысли открыть и развивать еще какое-нибудь направление, связанное с основным видом деятельности.

- Вы не думаете о развитии филиальной сети?

- Наверное, можно расширяться территориально. Но на опыте я пришел к выводу - это не наш путь. Приехать из одного района города в другой, по сути, не проблема. Люди предпочитают не «рядом с домом», а профессионализм. А вот развиваться качественно планирую.

Надо сказать, меня жизнь сводит с профессионалами, с которыми у меня общие интересы. Например, мне всегда нравилось заниматься дизайном. Отделка кабинетов в офисе - мои проекты. И недавно мы стали работать с замечательным мебельщиком, открыли новое направление.

Кстати, все новые направления я открываю под конкретных людей, творчество и бизнес-подходы которых мне интересны. Теперь мы предлагаем услуги архитектора - проектирование домов, коттеджей, а также дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, мебель на заказ. Много задумок...

В перспективе я хочу, чтобы «Açar Real Estate» было не просто агентством недвижимости, а оказывало весь комплекс услуг для людей, перед которыми стоит какой бы то ни было жилищный вопрос. Если клиент воспользовался нашими услугами по приобретению квартиры, мы поможем с ремонтом. Люди готовятся к переезду - сделаем уборку, поможем перевезти вещи. Эти направления взаимосвязаны.

- Сейчас очень много агентств недвижимости. Конкуренция за клиента жесткая?

- Конкуренция есть в любом бизнесе. Но я считаю, что мы - коллеги и надо вести себя корректно по отношению друг к другу. Привлекать клиентов, обливая грязью других, - не метод, во всяком случае, цивилизованного рынка на этом не построить. Репутация агентства для меня - самое главное в работе. Меня не устраивает, когда моим именем прикрывают недобросовестные сделки. В конце концов, я развиваю бизнес не только ради денег: я хочу, чтобы у меня работали лучшие агенты, а качество оказываемых услуг ни у кого не вызывало нареканий.

Mob: +994505005678

Tel: +994134098765

Mail: info@acharestate.com

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