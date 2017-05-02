Создан Комитет кредиторов азербайджанского Atrabank
2017-05-02 17:13 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал Комитет кредиторов Atrabank, сообщает во вторник фонд.
Согласно сообщению, первое заседание комитета состоится 12 мая в офисе фонда (проспект Бабека, 16).
Участники заседания ознакомятся с Положением Комитета, изберут его председателя и секретаря, а также подготовят план работ и определят следующую дату заседания Комитета.
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года. С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli