Создан Комитет кредиторов азербайджанского Atrabank

2017-05-02 17:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал Комитет кредиторов Atrabank, сообщает во вторник фонд.

Согласно сообщению, первое заседание комитета состоится 12 мая в офисе фонда (проспект Бабека, 16).

Участники заседания ознакомятся с Положением Комитета, изберут его председателя и секретаря, а также подготовят план работ и определят следующую дату заседания Комитета.

Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана отозвала лицензию Atrabank 27 января 2016 года. С 16 августа прошлого года ADIF назначен ликвидатором банка.

(Автор: Азад Гасанли)

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