Несправедливый подход ПАСЕ по отношению к Турции вызывает сожаление - азербайджанский депутат

2017-05-02 17:18 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Несправедливый подход Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по отношению к Турции вызывает большое сожаление. Об этом во вторник сказала депутат Ганира Пашаева на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

По ее словам, подход ПАСЕ по отношению к мусульманским странам с позиции двойных стандартов вызывает не только сожаление, но и беспокойство.

«Азербайджан осуждает это решение в отношении братской Турции. Азербайджан часто сталкивается с двойными стандартами ПАСЕ. К сожалению, ПАСЕ не поддержала Азербайджан в борьбе с терроризмом, в борьбе с оккупантами, теперь же эта организация не поддерживает Турцию, которая ведет борьбу с терроризмом, а, наоборот, принимает в отношении нее несправедливые решения. Согласно принципам ПАСЕ, страна-член структуры не может оккупировать территорию другой страны-члена, однако Армения на протяжении долгих лет оккупирует земли Азербайджана, и ПАСЕ не оказывает никакого давления на Армению. В то же время организация не оказывает на Армению никакого давления для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящихся у незаконного режима в Нагорном Карабахе в заложниках», - сказала Пашаева.

Депутат сказала, что Азербайджан и Турция всегда с трибуны ПАСЕ призывали организацию отказаться от двойных стандартов.

«Принятое в отношении Турции решение показывает, что в этом плане ситуация в организации еще более ухудшилась. Азербайджан и Турция не принимают и не примут этот несправедливый подход организации», - сказала депутат.

Напомним, что недавно большинство депутатов ПАСЕ проголосовало за резолюцию, которая предусматривает возвращение Турции под режим мониторинга.

За резолюцию проголосовали 113 парламентариев, против - 45, 12 воздержались. МИД Турции осудил решение ПАСЕ, назвав его политизированным и несправедливым.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)