Самир Алиев: Спрос на доллар вновь вырастет

2017-05-02 17:48 | www.oxu.az | 2

Если убрать имеющиеся ограничения, то спрос на доллар вновь вырастет.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил экономический эксперт Самир Алиев.

По словам С.Алиева, в январе-феврале 2016 года Нефтефонд и Центробанк посредством аукционов продали более 2 млрд 39 млн долларов:

«За аналогичный период 2017 года на валютный рынок было направлено несколько больше, примерно 2 млрд 80 млн долларов.

Из них 793,4 млн долларов были проданы посредством аукционов, а остальная часть (2 млрд 279 млн долларов) была перечислена в Центробанк для поддержания макроэкономической стабильности. Из перечисленных в Центробанк средств более 300 млн долларов направили на валютные резервы».

Несмотря на это, отметил Алиев, примерно 1,8 млрд долларов было израсходовано на поддержание стабильности на валютном рынке:

«К тому же ряд строгих административных мер – сокращения денежной массы, ограничение импорта по государственной линии, ограничение наличных операций, снижение потока капитала до минимума – поддержали манат.

До сих пор на фоне ограничивающих мер в объеме направленной на рынок долларовой массы не происходило серьезных уменьшений.

Внутренний спрос и внешние обязательства позволяют снизить спрос на доллар. В настоящее время единственным донором валютного рынка является Нефтефонд».

«Альтернативные источники отсутствуют. Значит, если снять существующие ограничения, снятие части из которых неизбежно, то спрос на доллар вновь вырастет», - подытожил Алиев.

У.А.

