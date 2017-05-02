В Киргизии срок на посту президента может не совпадать с конституционным

2017-05-02 17:54 | www.oxu.az | 2

Глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова считает, что президент страны может занимать этот пост как больше, так и меньше закрепленного в конституции шестилетнего срока, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент Киргизии Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что выборы президента пройдут 19 ноября в соответствии с законом о выборах. Но в апреле оппозиционная фракция «Ата-Меке» Жогорку Кенеша выступила с заявлением, что отведенный конституцией шестилетний срок пребывания Атамбаева в должности президента истекает 1 декабря 2017 года.

«Если остановиться на дате 1 декабря, то для нас такой проблемы нет. По 61 статье конституции президент избирается на шестилетний срок. Срок обозначен для того, чтобы определить обязательность избрания президента каждые шесть лет. Срок полномочий президента может быть как меньше, так и больше конституционного срока избрания», - сказала глава ЦИК во вторник во время парламентских слушаний по изменению закона о выборах.

Однако лидер фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов напомнил, что по конституции президент избирается на шестилетний срок, и заявил о недопустимости каких-либо интерпретаций нормы.

Н.О.