Доступ к бесплатному Wi-Fi в Баку будет упрощен

2017-05-02 17:25 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Бакинская телефонная связь" упростит доступ к бесплатному Wi-Fi в общественных местах столицы, говорится во вторник в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

По данным ведомства, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо будет включить на мобильном устройстве опцию обнаружения Wi-Fi и выбрать сеть Baku loves you.

В настоящее время, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать сеть Baktelekom и пройти идентификацию по номеру мобильного телефона.

Также по данным министерства, бесплатный доступ к сети интернет до начала IV Игр исламской солидарности будет активен на территории "Белого города", парка "Сахил" и парка Центра Гейдара Алиева. Необходимое оборудование на перечисленных территориях уже инсталлировано и предпринимаются все необходимые меры безопасности.

В настоящее время бесплатным Wi-Fi охвачены территории Национального приморского парка и Ичери шехер, где уже зафиксировано около 100 тысяч подключений и по прогнозам министерства этот показатель увеличится в связи с предстоящим летним сезоном.

В перспективные планы ведомства входит расширение охвата бесплатного беспроводного доступа к сети интернет и в других общественных местах столицы.

(Автор: Гусейн Велиев)

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