Азербайджанский футболист подрался с полицейскими

2017-05-02 18:00 | www.oxu.az | 3

Футболист команды «Карабах» Эльвин Юнисзаде попал в скандал.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, футболист ночью вышел в нетрезвом состоянии из одного из баров столицы и сел в свой автомобиль марки Gelandewagen.

Сотрудники дорожной полиции попытались задержать футболиста на проспекте Нефтчиляр, но Э.Юнисзаде не подчинился приказу остановиться.

Когда автомобиль все-таки удалось остановить, футболист начал драку с офицером полиции.

В результате спортсмена отправили на проведение теста на трезвость. Но Э.Юнизсаде сбежал, не пройдя тест.

З.Г.