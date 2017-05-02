В Азербайджане в первом чтении принят законопроект о правилах этического поведения депутатов парламента

2017-05-02 17:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Депутаты в Азербайджане должны быть примером для других, не наносить урона имиджу парламента. Об этом во вторник сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов во время обсуждения в первом чтении законопроекта «О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса» на пленарном заседании парламента.

Депутат сказал, что когда был председателем дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, в связи с деятельностью депутатов внутри парламента поступило всего два обращения, однако в связи с их деятельностью вне парламента – до 3000 обращений.

«Если депутат ведет себя правильно, в отношении него не будет поступать жалоб. Если депутат не будет нарушать правила этического поведения, к нему не будут применяться статьи этого закона, к чему тогда все это беспокойство? Если мы тут назначаем судей, членов ЦИК, осуществляем контроль над их деятельностью, почему это не должно распространяться и на депутатов? Если депутат нарушает правила этического поведения и не может доказать свою невиновность, почему он в таком случае не должен нести ответственность? Подобная практика существует во многих развитых государствах», - сказал Новрузов.

Выступая, другие депутаты сказали, что не согласны с некоторыми статьями законопроекта.

Подводя итоги обсуждения, спикер парламента Огтай Асадов сказал, что некоторые статьи закона должны быть изменены и смягчены.

Затем законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)