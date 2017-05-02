Иран наладил производство двух новых автомобилей

2017-05-02 17:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Крупнейший автопроизводитель Ирана компания Iran Khodro приступила к производству двух новых автомобилей – Dena Plus и Peugeot 2008, сообщает агентство IRNA.

Dena Plus является полностью иранским автомобилем, а Peugeot 2008 будет производиться совместно с Францией.

Президент Ирана Хасан Рухани, присутствующий на церемонии запуска производства, отметил, что производство новых моделей автомобилей поможет иранскому автопроизводителю выйти на мировой рынок. Глава государства сообщил, что 30 процентов произведенных в Иране автомобилей модели Peugeot 2008 будут экспортироваться.

Рухани также заявил, что развитие внутреннего производства будет способствовать развитию экономики страны, решению проблемы безработицы и позволит Ирану перейти на самообеспечение.

В 2016 году в Иране было произведено порядка 233 тысяч автомобилей Peugeot по лицензии французского автопроизводителя.

Iran Khodro - ведущий иранский автопроизводитель, выпускающий около 600 тысяч автомобилей в год.

(Автор: Елена Косолапова)