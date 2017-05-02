В Китае снос огромного здания вызвал панику среди прохожих – ВИДЕО

2017-05-02 18:20 | www.oxu.az | 4

Снос большого двенадцатиэтажного здания в китайском городе Чжанчжоу сильно испугал местных жителей, пишет Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

На видео, выложенном в Youtube, видно, как испуганные прохожие в панике бегут от падающего здания, спасаясь от огромного облака пыли.

До этого власти развесили на улицах объявления о сносе ветхого здания, но территорию вокруг него огораживать не стали. Сооружение не пришлось взрывать – оно обвалилось само, после того как его несущую конструкцию ослабили специальной техникой, сообщает Mashable.

И.Н.