ОАЭ планирует отбуксировать к побережью айсберги из Антарктики
2017-05-02 18:30 | www.oxu.az | 3
Объединенные Арабские Эмираты заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.
Подобный шаг, как пишут местные СМИ, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков.
Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.
Отмечаются, что айсберги также станут достопримечательностью для туристов.
Н.О.