ОАЭ планирует отбуксировать к побережью айсберги из Антарктики

2017-05-02 18:30 | www.oxu.az | 3

Объединенные Арабские Эмираты заявили о планах отбуксировать к побережью эмирата Фуджейра айсберги из Антарктики, которые станут новым источником пресной воды в регионе, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подобный шаг, как пишут местные СМИ, может привести к значительным изменениям климата в регионе, так как холодный воздух от айсбергов сможет привести к увеличению числа осадков.

Кроме того, таяние айсбергов, согласно планам, приведет к попаданию пресной воды в море, что будет способствовать восстановлению экологического баланса и биоразнообразия.

Отмечаются, что айсберги также станут достопримечательностью для туристов.

Н.О.