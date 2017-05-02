Компании из стран, не входящих в ЕС, смогут участвовать в новом тендере по DESFA – министерство (Эксклюзив)

2017-05-02 17:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Компании из стран, не входящих в ЕС, в партнерстве с Европейской сетью операторов газотранспортных систем тоже смогут участвовать в новом тендере по продаже греческого газового оператора DESFA, сказал во вторник Trend источник в министерстве энергетики и окружающей среды Греции.

Ранее Совет директоров греческого фонда приватизации государственного имущества (HRADF) принял решение о проведении нового тендера по приватизации DESFA.

Предыдущий тендер по продаже 66 процентов доли в DESFA за 400 миллионов евро еще в 2013 году выиграла азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Госнефтекомпания планировала приобрести 31 процент у греческого правительства и выкупить полный пакет - 35 процентов у Hellenic Petroleum.

Ожидалось, что сделка будет закрыта только после покупки итальянской SNAM как минимум 17 процентов из 66-процентной доли SOCAR.

SOCAR, итальянская компания SNAM и правительство Греции вели интенсивные переговоры на фоне изменений в законодательстве, повлиявших на финансовое положение и рыночную стоимость DESFA.

Переговоры проходили в дружественной обстановке, так как правительство Греции всегда поддерживало это соглашение. Тем не менее стороны не смогли прийти к согласию, и в результате 30 ноября 2016 года сделка была расторгнута.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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