Туркменистан обсудил вопросы взаимодействия со странами региона

2017-05-02 17:54 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в Ашхабаде провел встречи со своими коллегами Кайратом Абдрахмановым из Казахстана, Эрланом Абдылдаевым из Кыргызстана и Сироджиддином Асловым из Таджикистана, говорится во вторник в сообщении внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Высокопоставленные делегации прибыли для участия в шестом заседании министров иностранных дел стран диалога «Центральная Азия + Япония», состоявшемся накануне. Мередов встретился ранее с главами МИД Японии и Узбекистана.

Согласно сообщению, на встрече с казахстанской делегацией подчеркивалось, что "благодаря политической воле руководства двух стран, взаимодействие между странами вышло на качественно новый уровень, что позволило активизировать двусторонние связи по широкому спектру направлений". На встрече с делегацией Кыргызстана стороны отметили роль визитов на высшем уровне. В числе приоритетных направлений было названо сотрудничество в рамках международных организаций.

В ходе встречи с делегацией из Душанбе стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Официальный Ашхабад придает большое значение региональному сотрудничеству.

При этом подчеркивается роль крупнейших совместных проектов, в числе которых – строительство транснационального газопровода, по которому туркменский природный газ с 2009 года поставляется через Узбекистан и Казахстан в Китай, а также железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран, введенной в строй в 2014 году. С Таджикистаном связан реализуемый в настоящее время проект железнодорожной магистрали через территорию Афганистана.

Кроме того, в настоящее время идут подготовительные работы по строительству дополнительной ветки газопровода в Китай - по новому транзиту - через Таджикистан и Кыргызстан. Туркменистан рассматривает и вопрос возможности поставок электроэнергии в соседние страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)