В Тбилиси прошли обсуждения по модернизации трубопровода Баку-Супса
2017-05-02 19:30 | www.apa.az | 3
Премьер-министр Грузии Григори Квирикашвили встретился с региональным президентом BP Гарри Джонсом.
Как передает грузинское бюро АПА, на встрече обсуждались реализуемые в Грузии проекты и перспективы сотрудничества.
Стороны обсудили модернизацию трубопровода Баку-Супса. Основное внимание на встрече было направлено на проект расширения Южного газового трубопровода.
Премьер-министр подчеркнул важность данного проекта для Грузии и региона.