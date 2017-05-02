В Тбилиси прошли обсуждения по модернизации трубопровода Баку-Супса

2017-05-02 19:30 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Грузии Григори Квирикашвили встретился с региональным президентом BP Гарри Джонсом.

Как передает грузинское бюро АПА, на встрече обсуждались реализуемые в Грузии проекты и перспективы сотрудничества.

Стороны обсудили модернизацию трубопровода Баку-Супса. Основное внимание на встрече было направлено на проект расширения Южного газового трубопровода.

Премьер-министр подчеркнул важность данного проекта для Грузии и региона.