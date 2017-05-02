Путин призвал провести тщательное расследование инцидента с химоружием в Идлибе

2017-05-02 17:55 | www.trend.az | 3

Президент России Владимир Путин призвал провести тщательное и беспристрастное расследование инцидента с химоружием в Хан-Шейхуне, передает ТАСС. "Мы решительно осуждаем любое применение химического оружия. Виновных в гибели сирийцев (в результате инцидента с химоружием в Идлибе) нужно, безусловно, найти и наказать, - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. - Но сделано это может быть только в результате тщательного и беспристрастного расследования".

Глава государства отметил, что обсудил с Меркель ситуацию в Сирии, была поддержана активизация переговорного процесса в рамках астанинского и женевского форматов. "Убеждены, решение сирийского вопроса может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН", - подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что Россия находится и будет находиться в контакте с США по урегулированию в Сирии.

"Безусловно, без участия такой страны как США эффективно решить эти проблемы тоже невозможно. Так что мы находимся и будем находиться в контакте с нашими американскими партнерами, и надеюсь, что достигнем там понимания по поводу совместных шагов в очень важном и очень чувствительном направлении в международной политике сегодня", - сказал он.

Инцидент в Хан-Шейхуне, расположенном в провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по военному аэродрому в провинции Хомс.